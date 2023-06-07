07 Июня 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Капитан "Урала" Денис Кулаков продлил соглашение с клубом до 2024 года

ФК "Урал" объявил о продлении контрактов с двумя футболистами команды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, капитан и лидер "Урала" Денис Кулаков продлил соглашение до лета 2024 года. Опытный игрок защищает оранжево-черные цвета с 2015 года. Уже несколько лет он выводит команду на поле с капитанской повязкой. Всего на счету Кулакова 231 игра за "Урал", один забитый мяч и 27 голевых передач.

Кроме него контракт с клубом продлил уроженец Екатеринбурга, защитник Артем Мамин. За свою карьеру в "Урале" он провел 30 матчей. В минувшем сезоне Артем выходил на поле в 14 играх РПЛ и Кубка России, в которых отметился одной голевой передачей.

Напомним, накануне "Урал" официально объявил об уходе из команды двух полузащитников – Вячеслава Подберезкина и Игоря Коновалова.

Теги: игроки, Урал, контракты


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