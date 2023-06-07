07 Июня 2023
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Политика В России
Фото: www.independent.ie

Посланник папы Франциска получил согласие Кремля на визит в Москву

Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву. Об этом сообщил глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци.

"Это знак, который сам по себе нельзя недооценивать", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera.

Визит сможет также содействовать возможному возобновлению диалога между папой Римским и патриархом Кириллом, отметил архиепископ.

Ранее в Кремле сообщили, что у президента РФ Владимира Путина пока не запланировано встреч с Дзуппи.

6 июня спецпосланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя раньше сообщалось, что у Святого престола есть некий собственный мирный план, судя по высказыванию Зеленского после встречи, обсуждалась так называемая "украинская формула мира".

Теги: Ватикан, Кремль, кардинал Маттео Дзуппи


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