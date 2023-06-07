Дорожники отремонтируют подъезд к поселку Таежный уже к концу месяца

На подъезде к поселку Таежный (Свердловская область) проложат новую дорогу. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

После того, как пожар уничтожил более 20 домов в поселке, власти приступили к строительству новой жилплощади для погорельцев. При этом было отмечено, что дорога, ведущая к Таежному также находится в плачевном состоянии, после чего было решено обновить и ее.

Новый асфальт на подъездах к Таежному собираются проложить к концу июня. А вот капитальный ремонт дороги, ведущей к поселку продлится до середины следующего месяца.

"В ходе капитального ремонта дороги, ведущей к поселку, вырублен кустарник, проложен водоотвод и идет замена водопропускных труб, заканчивается устройство земляного полотна. На следующей неделе дорожники приступят к устройству основания из щебня, а с 20 июня планируют укладывать асфальт", - говорится в сообщении.

Все работы планируется завершить к 15 июля. К этому времени длина отремонтированного подъезда составит 3,4 км. Аналогичным образом обустроят подъезды к поселку Восточный и дорогу по поселку Кордюково.

Напомним, что строители уже монтируют фундамент будущих домов в Таежном. Более того, недавно депутаты заксобрания внесли изменения в закон, согласно которому свердловские погорельцы теперь официально смогут получить матпомощь за разрушенное огнем жилье, даже если не были в нем прописаны. А вчера одобрили инициативу по бесплатной выдаче земли свердловчанам, не имеющим документов на уничтоженные огнем участки.