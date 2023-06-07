07 Июня 2023
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Происшествия
Фото: администрация Новокаховского городского округа

В Херсонской области введен режим ЧС из-за прорыва Каховской ГЭС

В Херсонской области введен режим ЧС из-за прорыва Каховской ГЭС и затопления территорий ниже по течению Днепра. По данным врио губернатора региона Владимира Сальдо, в зоне бедствия оказались от 22 до 40 тыс. человек.

Между тем, в Новой Каховке, которая располагается непосредственно рядом с дамбой, начал снижаться уровень воды, пока, правда, всего на полметра. Напомним, после прорыва вода поднялась на 11 метров.

Также Сальдо сообщил, что в Новой Каховке начали частично подавать электроэнергию, взяты пробы воды, в ближайшие дни начнется обеззараживание территории.

Теги: режим чс, новая каховка, каховская гэс


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