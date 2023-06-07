07 Июня 2023
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Общество Украина
Фото: Украинская Православная Церковь

Адвокат Киево-Печерской лавры назвал манипуляцией требование о выселении монахов в трехдневный срок

Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман заявил, что требования украинского министра культуры Александра Ткаченко к монахам лавры покинуть ее в трехдневный срок - это "полная манипуляция общественным мнением".

Ткаченко пишет, что заповедник будет обращаться в суд, но с каким тогда иском обращался заповедник еще несколько месяцев назад, недоумевает адвокат.

"Ведь в Хозяйственном суде Киева находится дело по иску заповедника", - сказал он.

Чекман добавил, что накануне прошло подготовительное заседание, которое отложили еще на месяц по причине того, что заповедник так и не предоставил суду никаких доказательств, что монастырь в своей деятельности что-либо нарушал.

Ранее украинский режим постановил, что УПЦ должна покинуть лавру до 30 марта, направив комиссию по приему-передаче имущества. Церковь отказалась, после чего конфликт перешел в вялотекущую стадию.

Теги: Киево-Печерская лавра, монахи, УПЦ


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