Свердловскую область на "Иннопроме" представят 35 компаний региона

В Свердловской области завершен отбор предприятий, которые будут работать на официальном стенде региона в ходе международной промышленной выставки "Иннопром-2023".

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, первую двадцатку определила региональная межведомственная комиссия, а отбор организовало Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Остальные компании выбрали региональное министерство инвестиций и развития и администрация Екатеринбурга. Все они будут экспонироваться бесплатно.

На стенде Свердловской области будут представлены Уральский завод гражданской авиации, Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, Технопарк в сфере электронной промышленности, IT-компания, которая с помощью своих систем проектирования помогает автоматизировать производства, и другие. Также свою площадку презентуют представители транспортно-логистического центра "Уральский".

Всего свою продукцию с 10 по 13 июля представят 35 компаний региона. Полный список предприятий размещен на информационном портале Свердловской области.

Напомним, в этом году страной-партнером выставки "Иннопром" в Екатеринбурге стала Беларусь.