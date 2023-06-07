В Перми представителю акционера "Мотовилихи" вменили злоупотребление полномочиями

07 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Армия и ВПК Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми представителю акционера "Мотовилихи" вменили злоупотребление полномочиями

Сотрудники управления МВД по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении пермского бизнесмена Юрия Медведюка. Как считает следствие, он злоупотребил полномочиями и совершил с другими лицами действия, якобы приведшие к невозможности технического перевооружения "Мотовилихинских заводов".
Читайте также:

Якобы следствие считает, что, будучи членом совета директоров "заводов", Медведюк и иные лица совершили некие действия не в интересах предприятия, пишет "Ъ-Прикамье". В результате банкротство предприятия не было завершено в соответствии с планом, что будто бы поставило под угрозу его техперевооружение и модернизацию.

"Мотовилихинские заводы" – старейшее предприятие Урала, его традиции металлургического производства насчитывают почти 300 лет, в настоящее время это также и единственный в стране артиллерийский завод полного цикла. "Мотовилиха" выпускает самоходные артиллерийские орудия, буксируемые гаубицы, минометы, боевые и транспортно-заряжающие машины из состава РЗСО "Град", "Смерч", "Торнадо". На предприятии осваивают "высокую кухню промышленности", несмотря на затяжную процедуру банкротства, которая уже сама по себе нонсенс для действующего оборонного завода.

Мотовилихинские заводы, Мотовилиха, сталеплавильный цех, завод(2020)|Фото: Накануне.RU

Осенью 2020 г. запуск особой ковки немагнитной стали – как говорит управляющий директор "Мотовилихи" Сергей Дядькин, "высокой кухни промышленности", - показали журналистам.

"Мы имеем серьезные навыки выплавки стали. "Мотовилиха" обладает одним из лучших в России опытом кузнечно-прессового производства. Речь идет не только о наличии оборудования, но и о квалификации кузнецов. Есть династии целые, которые по четыре-пять поколений работают", - рассказал тогда директор предприятия.

Ноу-хау завода – особый режим нагрева.

"Обычно нагрев идет при температуре в 1 тыс. 150 градусов. У нас она значительно меньше. Какая именно, сказать не могу", — поделился с Накануне.RU Сергей Дядькин, после чего торжественно запустил ковку.

Теги: "Мотовилихинские заводы", банкротство, уголовное дело, Юрий Медведюк


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.02.2023 15:55 Мск В Прикамье имущество оборонного завода могут продать меньше чем за миллиард
Ранее 01.02.2023 09:33 Мск Торги по продаже музея "Мотовилихи" не состоялись в третий раз
Ранее 09.11.2022 09:25 Мск В Перми не состоялись торги по имуществу "Мотовилихинских заводов"
Ранее 10.08.2022 12:55 Мск "Промсвязьбанк" через суд оспорил итоги собрания кредиторов "Мотовилихинских заводов"
Ранее 06.07.2022 10:15 Мск Минобороны требует 690 миллионов от "Мотовилихинских заводов"
Ранее 04.07.2022 12:24 Мск "Мотовилихинские заводы" представили на "Иннопроме" "импортозаместительную" немагнитную сталь
Ранее 30.05.2022 10:50 Мск В Прикамье назначили повторные торги музея "Мотовилихинских заводов"
Ранее 27.04.2022 15:59 Мск Имущество "Мотовилихинских заводов" оценили в 2,6 миллиарда рублей
Ранее 09.03.2022 10:24 Мск Здание производственного цеха "Мотовилихинских заводов" оценили в 252 миллиона
Ранее 02.02.2022 14:45 Мск Озвучена начальная стоимость "Музея пермской артиллерии"
Ранее 20.01.2022 08:00 Мск "Мотовилихинские заводы" продают музей
Ранее 14.01.2022 10:25 Мск В Перми часть имущества "Мотовилихинских заводов" продана под жилую застройку
Ранее 22.12.2021 16:08 Мск Власти Пермского края выкупили УДС "Молот" у банкротящихся "Мотовилихинских заводов"
Ранее 20.11.2021 13:35 Мск В Перми вновь выставлено на торги имущество "Мотовилихинских заводов"
Ранее 31.08.2021 13:35 Мск У военного дивизиона "Мотовилихинских заводов" сменился куратор
Ранее 14.05.2021 10:20 Мск "Мотовилихинские заводы" отметили 285-летие поставкой стали в Германию
Ранее 13.05.2021 11:38 Мск Сдвиг сроков выхода "Мотовилихинских заводов" из банкротства объяснили статусом предприятия
Ранее 12.05.2021 10:50 Мск В Перми объявлены повторные торги по продаже имущества "Мотовилихинских заводов"
Ранее 05.05.2021 19:21 Мск "Мотовилихинские заводы" могут выйти из процедуры банкротства в 2022 году
Ранее 25.02.2021 16:12 Мск "Мотовилихинские заводы" выполнили обязательства по гособоронзаказу
Ранее 13.11.2020 08:53 Мск Рабочие "Мотовилихи" пожаловались на увольнение руководства цеха ствольной артиллерии
Ранее 24.09.2020 14:40 Мск Руководство "Мотовилихинских заводов" опровергает планы по сокращению работников
Ранее 24.09.2020 14:31 Мск "Ростех" рассчитывает, что "Мотовилихинские заводы" начнут получать прибыль с 2021 года
Ранее 24.09.2020 09:39 Мск "Мотовилиха" отгрузила 57 т арктической стали для "Газпрома"
Ранее 21.08.2020 08:43 Мск "Ростех" выделит "Мотовилихинским заводам" миллиард на выполнение гособоронзаказа
Ранее 29.07.2020 15:47 Мск Рабочие Мотовилихи пожаловались на угрозу закрытия цеха. Руководство завода: "Таких планов нет"
Ранее 29.06.2020 16:22 Мск Минобороны России судится с "Мотовилихинскими заводами" по контрактам на ремонт военной техники
Ранее 24.06.2020 08:00 Мск В Перми назначен управляющий директор "Мотовилихинских заводов"
Ранее 19.06.2020 10:14 Мск Кипрская компания получила контроль над 5,23% пакетом акций "Мотовилихинских заводов"
Ранее 06.05.2020 14:15 Мск Военные требуют от пермского производителя "Градов" и "Смерчей" неустойку в 410 млн
Ранее 27.12.2019 08:46 Мск "Мотовилихинские заводы" наймут 250 сотрудников, в том числе уволенных работников ЗиДа
Ранее 12.11.2019 13:55 Мск Мотовилихинские заводы отправили заключительную партию боевых машин в рамках контракта 2019 года
Ранее 18.07.2019 08:30 Мск "Ростех" может продать свои акции "Мотовилихинских заводов" и выйти из состава кредиторов оборонного предприятия
Ранее 10.10.2018 14:45 Мск Губернатор Прикамья рассказал профсоюзникам о будущем "Мотовилихинских заводов" и дворца спорта "Молот"
Ранее 03.08.2018 13:20 Мск В Прикамье предприятие-банкрот снабжает армию самоходными артиллерийскими установками
Ранее 07.06.2018 10:46 Мск Заявление о бакнротстве компании "Мотовилиха – Гражданское машиностроение" оставлено без движения
Ранее 31.05.2018 12:10 Мск Подан иск о банкротстве дочернего общества "Мотовилихинских заводов"
Ранее 11.05.2018 16:20 Мск Правительство Прикамья контролирует сокращение 791 сотрудника "Мотовилихинских заводов"
Ранее 28.04.2018 07:47 Мск "Мотовилихинские заводы" уведомили о сокращении 791 сотрудника
Ранее 27.03.2018 09:40 Мск "Мотовилихинские заводы" – банкрот, введено конкурсное производство
Ранее 19.12.2017 16:09 Мск Вновь перенесено заседание по делу Пермского УФАС в отношении "Сбербанка"
Ранее 06.12.2017 11:19 Мск В Прикамье перенесено заседание по антимонопольному делу в отношении "Сбербанка"
Ранее 19.10.2017 13:52 Мск Пермское УФАС возбудило дело в отношении "Сбербанка" за отказ в открытии "оборонного" спецчета "Мотовилихинским заводам"
Ранее 06.09.2017 11:40 Мск "Сбербанк" получил от УФАС предупреждение за отказ в открытии "оборонного" спецчета "Мотовилихинским заводам"
Ранее 18.08.2017 07:50 Мск Решетников пообещал сохранить рабочие места на "Мотовилихинских заводах"
Ранее 15.08.2017 07:43 Мск "Мотовилихинские заводы" займут 213,4 миллиона рублей у "Рособоронэкпорта"
Ранее 10.08.2017 09:23 Мск Экс-глава "Уралмашзавода" Олег Данченко назначен исполнительным директором "Мотовилихинских заводов"
Ранее 07.08.2017 13:24 Мск "Кризис парализовал "Мотовилихинские заводы", введения наблюдения было не избежать": на предприятии высказались о текущей ситуации
Ранее 04.08.2017 15:00 Мск На "Мотовилихе" введено наблюдение. Предприятие потеряло крупный заказ Минобороны
Ранее 07.07.2017 13:08 Мск Арбитраж отложил дело о банкротстве "Мотовилихинских заводов"
Ранее 19.06.2017 11:50 Мск В Прикамье просят признать банкротом "Мотовилихинские заводы"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети