В Перми представителю акционера "Мотовилихи" вменили злоупотребление полномочиями

Сотрудники управления МВД по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении пермского бизнесмена Юрия Медведюка. Как считает следствие, он злоупотребил полномочиями и совершил с другими лицами действия, якобы приведшие к невозможности технического перевооружения "Мотовилихинских заводов".

Якобы следствие считает, что, будучи членом совета директоров "заводов", Медведюк и иные лица совершили некие действия не в интересах предприятия, пишет "Ъ-Прикамье". В результате банкротство предприятия не было завершено в соответствии с планом, что будто бы поставило под угрозу его техперевооружение и модернизацию.

"Мотовилихинские заводы" – старейшее предприятие Урала, его традиции металлургического производства насчитывают почти 300 лет, в настоящее время это также и единственный в стране артиллерийский завод полного цикла. "Мотовилиха" выпускает самоходные артиллерийские орудия, буксируемые гаубицы, минометы, боевые и транспортно-заряжающие машины из состава РЗСО "Град", "Смерч", "Торнадо". На предприятии осваивают "высокую кухню промышленности", несмотря на затяжную процедуру банкротства, которая уже сама по себе нонсенс для действующего оборонного завода.

Осенью 2020 г. запуск особой ковки немагнитной стали – как говорит управляющий директор "Мотовилихи" Сергей Дядькин, "высокой кухни промышленности", - показали журналистам.

"Мы имеем серьезные навыки выплавки стали. "Мотовилиха" обладает одним из лучших в России опытом кузнечно-прессового производства. Речь идет не только о наличии оборудования, но и о квалификации кузнецов. Есть династии целые, которые по четыре-пять поколений работают", - рассказал тогда директор предприятия.

Ноу-хау завода – особый режим нагрева.

"Обычно нагрев идет при температуре в 1 тыс. 150 градусов. У нас она значительно меньше. Какая именно, сказать не могу", — поделился с Накануне.RU Сергей Дядькин, после чего торжественно запустил ковку.