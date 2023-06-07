Трубы большого диаметра ТМК для газопроводов успешно прошли испытания

Высокопрочные трубы большого диаметра, которые были произведены компанией ТМК Трубопроводные решения (ТМК ТР), успешно прошли пневматические испытания на полигоне в Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба ТМК, трубы предназначены для перспективных магистральных газопроводов нового поколения, рассчитанных на давление до 150 атмосфер.

Трубы класса прочности К70 диаметром 1420 мм изготовлены на производственной площадке ТМК ТР в Челябинске, в цехе «Высота 239». В ходе испытаний они продемонстрировали высокие показатели прочности и стойкость к протяженному разрушению. На первом этапе тестировались трубы с толщиной стенки 26,3 мм, затем состоялись испытания труб с увеличенной толщиной стенки 31,6 мм.

Высокая прочность металла труб К70 позволяет повысить рабочее давление в газопроводе без сопутствующего увеличения толщины стенки трубы. Это дает возможность нарастить производительность газопровода без роста металлоемкости.