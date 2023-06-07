07 Июня 2023
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Общество
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Трубы большого диаметра ТМК для газопроводов успешно прошли испытания

Высокопрочные трубы большого диаметра, которые были произведены компанией ТМК Трубопроводные решения (ТМК ТР), успешно прошли пневматические испытания на полигоне в Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба ТМК, трубы предназначены для перспективных магистральных газопроводов нового поколения, рассчитанных на давление до 150 атмосфер.

Трубы класса прочности К70 диаметром 1420 мм изготовлены на производственной площадке ТМК ТР в Челябинске, в цехе «Высота 239». В ходе испытаний они продемонстрировали высокие показатели прочности и стойкость к протяженному разрушению. На первом этапе тестировались трубы с толщиной стенки 26,3 мм, затем состоялись испытания труб с увеличенной толщиной стенки 31,6 мм.

Высокая прочность металла труб К70 позволяет повысить рабочее давление в газопроводе без сопутствующего увеличения толщины стенки трубы. Это дает возможность нарастить производительность газопровода без роста металлоемкости.

Теги: Трубная металлургическая компания, трубы, испытания


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