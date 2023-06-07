В Челябинской области за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 164 га

В Челябинской области за сутки ликвидировали шесть лесных пожаров на площади 164,3 га, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления лесами региона.

В тушении было задействовано 276 человек и 96 единиц техники.

С начала сезона потушили 528 лесных пожаров на площади 9 тыс. 120,14 га.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. Южноуральцам запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность и сжигать мусор. В период действия особого режима все штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое.