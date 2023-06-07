Юристы из Екатеринбурга собрали почти 140 тысяч рублей на забеге Legal Run-2023

Екатеринбургские юристы вновь объединились, чтобы собрать деньги для помощи больным детям. Для этого сотрудники 11 фирм, компаний, контор и ассоциаций переоделись в спортивную форму и вышли на забег юристов Legal Run-2023. Все собранные средства участники передадут в благотворительный фонд "Дети России", основанный УГМК.

"С 2016 года юристы, фирмы и компании, работающие в этой сфере, поддерживают наших подопечных в рамках Legal Run. – отметила директор фонда Юлия Нутенко. – Мы благодарны участникам за чуткость и внимательное отношение к детям. Каждый раз ощущаем сильный эмоциональный отклик от партнёров. Рады, что забег стал нашей общей доброй традицией".

В этом году забег проходил в формате флэш-моба, в рамках которого участники могли самостоятельно выбрать дату, дистанцию и место проведения забега. Главным условием для участия было внесение благотворительного пожертвования. Всего в этом году удалось собрать 139 тыс. рублей, которые были потрачены на специализированную беговую дорожку, купленную юному Платону. Остаток суммы направлен маленькому Андрею на покупку бионического протеза.

Напомним, с 2016 года в ходе забега Legal Run для 20 подопечных фонда "Дети России" собрано более 1,6 млн рублей.