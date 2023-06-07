В Тюменской области введен режим повышенной готовности из-за обмеления Туры

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел в регионе режим повышенной готовности. Причина – обмеление реки Туры.

По его словам, уровень воды в реке снижается в последние годы. Для профилактики возможных рисков, связанных с деятельностью промышленных предприятий, власти разработали решения, которые позволят обеспечивать работу водозаборных сооружений. Режим повышенной готовности введен для того, чтобы можно было в правовом поле оперативно мобилизовать доступные ресурсы для решения вопроса.

Напомним, ранее стало известно, что Тюменская область – в десятке лидеров по повышению экологической культуры. Крупные мероприятия, направленные на развитие природоохранных социально-образовательных проектов, были реализованы в регионе в 2022 г. Тюменская область вошла в топ-3 по количеству высаженных деревьев в рамках акции "Сохраним лес", попала в десятку лидеров Всероссийской акции "БумБатл" по количеству собранной макулатуры, объединила 9,3 тыс. жителей для участия во Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая Россия".

Отметим, в начале года Тюменская область в Рейтинге качества жизни 2022 г. заняла третье место после Москвы и Санкт-Петербурга среди всех российских регионов. Кроме того, по качеству жизни регион занимает первое место среди субъектов Уральского Федерального округа.