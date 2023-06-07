В Екатеринбурге возвели все опоры будущего моста через Исеть на Уктусе

В Екатеринбурге продолжается строительство пешеходного моста через реку Исеть в микрорайоне Уктус.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", уже возведены все четыре опоры будущего моста – две береговые и две промежуточные. Они представляют собой буронабивные сваи диаметром 98 см. Прямо сейчас ведется монтаж блоков опорных балок.

"Мост будет трехпролетным: два пролета по 12 метров и один пролет 18 метров. Общая длина моста составит 50 метров. Рядом сооружен временный рабочий мост, по которому передвигается строительная техника и с которого осуществляется монтаж конструкций. По окончании строительства он будет демонтирован. Пешеходный мост обеспечит удобную и безопасную связь левого берега Исети с правым, где, в частности, расположена ближайшая остановка общественного транспорта", - рассказали в "Атомстройкомплексе".

Напомним, возведение моста входит в проект по строительству участка улицы Водоемной и очистных сооружений. Предусмотрено устройство пешеходных тротуаров, велосипедной дорожки, озеленения и организации освещения. Строительные работы по первому этапу, включая строительство пешеходного моста, будут завершены этой осенью. В этом году "Атомстройкомплекс" приступит к выполнению второго и третьего этапов реализации проекта по строительству улицы Водоемной, окончание которых намечено на 2024 год.

Ранее в компании показали проект моста через Исеть на Уктусе.