В 2023 году в Новосибирской области будут введены рекордные 58 новых объектов водоснабжения

В Новосибирской области в 2023 году строятся новые скважины, станции водоочистки и водопроводы на общую сумму 3,4 млрд рублей в рамках региональной госпрограммы и национального проекта «Жилье и городская среда».

«В текущем году на объекты водоснабжения запланирована рекордная сумма – 3,4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Эти средства направляются на новые скважины, станции водоподготовки и водопроводные сети, планируется ввести 58 новых объектов», – подчеркнул министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.



В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в текущем году завершено строительство новых водозаборных сооружений со станциями водоочистки в Усть-Тарке, Маслянино, Венгерово, а также ведется работа по масштабным объектам водоснабжения в Ордынском, Татарске, Коченево. На эти цели запланировано направить 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Благодаря этим объектам районные центры получат более надежные и современные системы водоснабжения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Одновременно, в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы, утвержденной правительством региона, «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» муниципальным образованиям из областного бюджета предусмотрено выделение 1,9 млрд рублей на строительство и реконструкцию водопроводных сетей, строительство водозаборных скважин с модульными станциями водоподготовки в 31 муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Уже в 10 населенных пунктах началось строительство модульных установок водоподготовки. В 7 населенных пунктах запланировано строительство водозаборных скважин со станциями водоподготовки. В 35 населенных пунктах идет строительство и реконструкция водопроводных сетей. Кроме того, за счет средств резервного фонда правительства Новосибирской области ведется строительство водозаборных скважин со станциями водоподготовки в г. Чулыме, селах Убинского, Ордынского, Кочковского, Болотнинского районов, водопроводных сетей в г. Оби.

В свою очередь, рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» региональной госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» осуществляются реализация мер государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу. В 2023 году на данное мероприятие выделено из областного бюджета Новосибирской области 478 млн рублей.



Перечень объектов представлен на сайте МинЖКХ и энергетики региона.

