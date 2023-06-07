В Ульяновской и Самарской областях выросло число отравившихся сидром

Число госпитализированных с отравлением сидром в Ульяновской области выросло с 31 до 42 человек. Данные на утро среды привел минздрав региона.

Еще 20 человек погибли в результате отравления алкогольсодержащим напитком.

Состояние пострадавших оценивается врачами как тяжелое и средней степени тяжести, уточнили в минздраве.

Также выросло число госпитализированных с отравлением сидром в Самарской области - с 15 до 16 человек. Об этом сообщили РИА Новости в минздраве региона. Трое находятся в тяжелом состоянии. Еще девять человек погибли.

Информация о первых случаях отравления суррогатным сидром стала поступать 5 июня. В Удмуртии 6 июня умер молодой человек, женщина остается в тяжелом состоянии в больнице. В Нижегородской области, по последним данным, четверо пострадавших, два человека умерли. В Пензенской области следственное управление СК России также сообщило о первых отравившихся "спиртосодержащей продукцией" - трех девушках, две из которых несовершеннолетние.