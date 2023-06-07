07 Июня 2023
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Происшествия Центральный ФО
Фото: Россети Урал

В Курской области электрик подорвался, когда восстанавливал подачу света после атаки ВСУ

В Курской области ночью ВСУ с помощью беспилотников сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района. В результате сейчас в этом селе и в соседнем Теткино нет электричества, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - сообщил глава региона.

Он добавил, что сейчас саперы проводят повторное разминирование, ремонтные работы продолжатся только после этого.

Теги: всу, обстрел, электрик


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