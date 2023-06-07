07 Июня 2023
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Происшествия
Фото: t.me/VGA_NovayaKahovka

В Новой Каховке во время потопа без вести пропали минимум семь человек – мэр

6 июня во время подтопления левого берега Днепра ниже Каховской ГЭС без вести пропали по меньшей мере семь человек, об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев. По его словам, эвакуировано было более 900 человек.

Сейчас уровень воды в городе начал падать, он сократился уже на 35 см по сравнению с пиком. По сравнению с ситуацией до разрушения Каховской ГЭС, вода поднялась более чем на 11 метров. Леонтьев сообщил, что поселок Корсунка на левом берегу Днепра полностью ушел под воду, передает ТАСС.

Теги: новая каховка, затопление, каховская гэс, без вести пропавшие


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