Ребенок погиб в результате пожара в многоэтажке в Москве

Мальчик 2013 года рождения погиб в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СКР.

Пожар произошел 7 июня в многоэтажке на Ленинском проспекте. По данным ведомства, более восьми жильцов госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Среди версий возгорания рассматривается неисправность электропроводки.

Baza пишет, что в квартире, где начался пожар, проживали восемь человек, из них пятеро детей. Четверых несовершеннолетних доставили в больницу, еще один погиб.

В марте во время пожара в частном доме в Новой Москве погибли четыре человека, в том числе двое детей. Было возбуждено уголовное дело.