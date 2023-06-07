07 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Организаторы "Мисс Екатеринбург-2023" назвали имя ведущего конкурса

Ведущим финального шоу "Мисс Екатеринбург" в 2023 году станет известный артист и комик Дмитрий Хрусталев. Об этом Накануне.RU сообщили организаторы мероприятия.

С 2007 года Хрусталев был участником Comedy Club, а с 2008 года снимался в программе Comedy Woman. В 2013 году стал соведущим Ивана Урганта в шоу "Вечерний Ургант".

Прием заявок на конкурс "Мисс Екатеринбург" стартовал 16 мая и продлится до 26 июня включительно. Принять участие могут жительницы столицы Урала и студентки свердловских вузов и ссузов от 18 до 25 лет, ростом от 170 см, незамужние и без детей, не имеющие опыта откровенных съемок и татуировок. Заполнить анкету можно на сайте мисс-екатеринбург.рф

В этом году все желающие смогут посмотреть, как выбирают главную красавицу города, в Историческом сквере 17 августа. Вход на мероприятие будет свободным, а конкурс традиционно станет частью празднования Дня города. Впервые у "Мисс Екатеринбург" появится свой хедлайнер, имя которого организаторы назовут позже. Кроме этого, победительницу ждет самый дорогой подарок за всю историю конкурса, но какой, пока держится в секрете.

Напомним, "Мисс Екатеринбург-2022" единогласным решением жюри стала Татьяна Кузьмина. Букет и корону победительницы ей вручил лично глава города Алексей Орлов.

"Мисс Екатеринбург 2022" Татьяна Кузьмина(2022)|Фото: Екатеринбург.рф/Фёдор Серков

Теги: Мисс Екатеринбург, конкурс, ведущий


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