Пожар в сауне в Каменске-Уральском унес жизни двух женщин

Сегодня утром в Каменске-Уральском произошел пожар, унесший жизни двух женщин. Трагедия произошла в сауне Vip'ka на улице Олега Кошевого, 18. Причиной могло стать короткое замыкание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 8 минут после тревожного звонка. Как оказалось, горела внутренняя обшивка бани на площади 10 кв.м. Пожар удалось ликвидировать за 26 минут силами семи человек личного состава и двух единиц техники.

В результате пожара погибли две местные жительницы. Подробнее об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Личности двух погибших молодых женщин сотрудники полиции территориального ОВД установили оперативно. Ими оказались местные жительницы, одну зовут Ирина, 2002 г.р., а вторую Дарья, 1987 г.р. Обе они работали продавцами в одном из магазинов известной торговой сети. Их тела были обнаружены в нижнем белье в сауне, а точнее говоря, на выходе из нее. Вероятно, они, надышавшись едким дымом, пытались добраться до запасного выхода, но сил выбраться, скорее всего, уже не хватило. По одной из отрабатываемых версий, ЧП могло произойти из-за короткого замыкания нагревательного элемента банного комплекса. Впрочем, представители МВД, СКР и МЧС отрабатывают и другие варианты", - пояснил Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области Накануне.RU добавили, что в городе уже ведется процессуальная проверка. Специалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и уже истребовали характеризующий материал в отношении погибших. Для определения точных причин возгорания и смерти будут проведены необходимые экспертные исследования. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.