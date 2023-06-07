Доля Крыма в бронированиях жилья на летний сезон составляет всего 1-3%

Доля Крыма в бронировании отелей и жилья для отдыха на начинающийся сезон составила всего 1%. В 2021 году доля этого направления составляла 19% - это абсолютное лидерство, пишет "РБК Недвижимость" со ссылкой на данные сервиса бронирований Ostrovok.ru.

Спрос на бронирование жилья в Крыму резко снизился в 2022-м году, но даже тогда он составлял 3%. В этом году ситуация и того хуже.

На платформе "Суточно.ру" доля Крыма тоже значительно снизилась – до 3%. Наибольший спрос приходится на Ялту и Севастополь. Цены даже на самые топовые локации в этом году ниже, чем в прошлом.

Спрос, который раньше приходился на Крым, теперь отчасти приходится на Сочи и его окрестности. По данным Ostrovok.ru, спрос вырос до максимума за последние пять лет. Сейчас на этот курорт приходится 15% всех бронирований по России на лето 2023 года.

Из-за близости зоны СВО в Крыму неоднократно фиксировались попытки атак беспилотниками. Также на полуострове не работает аэропорт, добраться можно только автомобильным или ж/д транспортом.