07 Июня 2023
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Политика За рубежом
Фото: Leah Millis/Reuters

Байден: США будут помогать Украине после разрушения дамбы Каховской ГЭС

США намерены продолжать оказывать помощь Украине, заявил американский президент Джо Байден.

Перед заседанием правительства его спросили, что он намерен сказать России в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС.

"Мы не уйдем. Мы собираемся оказать помощь Украине", - приводит слова Байдена ТАСС.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС. На заявление отреагировали в МИД РФ, отметив, что Брюссель выносит приговор "без суда и следствия, очевидно, заранее заготовленный".

В МИД также сообщили, что Россия инициирует рассмотрение разрушения Каховской ГЭС в Совете Безопасности ООН.

Теги: байден, украина, каховская гэс


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