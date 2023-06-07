Байден: США будут помогать Украине после разрушения дамбы Каховской ГЭС

США намерены продолжать оказывать помощь Украине, заявил американский президент Джо Байден.

Перед заседанием правительства его спросили, что он намерен сказать России в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС.

"Мы не уйдем. Мы собираемся оказать помощь Украине", - приводит слова Байдена ТАСС.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС. На заявление отреагировали в МИД РФ, отметив, что Брюссель выносит приговор "без суда и следствия, очевидно, заранее заготовленный".

В МИД также сообщили, что Россия инициирует рассмотрение разрушения Каховской ГЭС в Совете Безопасности ООН.