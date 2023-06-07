"НОВАТЭК" просит льготы для китайского инвестора "Ямал СПГ"

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон попросил правительство отменить налог на дивиденды для китайских инвесторов проекта "Ямал СПГ" - CNPC и SRF.

Взамен иностранные инвесторы готовы реинвестировать эти средства в новые проекты по сжижению газа в Арктике.

Сейчас CNPC и SRF платят налог по ставке около 10%, его обнуление может высвободить на новые СПГ-проекты, по оценкам аналитиков, около 10 млрд руб. в год, говорят источники "Ъ", знакомые с обращением.

Французская Total, владеющая 20% в "Ямал СПГ", заявляла, что больше не будет инвестировать в российские проекты из-за военных действий РФ на Украине.

Напомним, в середине апреля 2023 г. Михельсон обратился к властям с просьбой предоставить отсрочку по выплате дополнительного объема налога на прибыль проекта "Ямал-СПГ" за 2022 г. Михельсон в своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину сообщает, что единоразовая доплата негативно влияет на денежный поток НОВАТЭКА в этом году и на финансирование проектов СПГ.