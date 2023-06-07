07 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / Алексей Зарицкий

За сутки в Свердловской области ликвидировано 22 лесных пожара

За последние сутки в Свердловской области было ликвидировано 22 природных пожара на площади 298 га. При этом, на 3,3 тыс. га леса все еще продолжает действовать 23 пожара: 15 из них (932 га) огнеборцы уже успели локализовать.

Как передает департамент информационной политики региона, за прошедшие 24 часа специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств успели ликвидировать пожары:

  • в Малышевском городском округе на площади 35 га;
  • в Асбестовском городском округе на площади 25 га;
  • в Тугулымском городском округе на площади 2 га.

Локализовать и не допустить распространение огня:

  • в Сосьвинском городском округе на площади 1 тыс. га;
  • в Сысертском городском округе на площади 36 га;
  • в городском округе Сухой Лог на площади 20 га;
  • в Режевском городском округе на площади 12 га;
  • в городском округе Первоуральск на площади 5 га;
  • в Горноуральском городском округе на площади 6 га;
  • в Березовском городском округе на площади 7,5 га.

Борьбу с огнем в уральских лесах ведут около 750 человек и свыше 150 единиц спецтехники, задействована спецавиация.

Теги: пожар, лес


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