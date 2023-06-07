За сутки в Свердловской области ликвидировано 22 лесных пожара

За последние сутки в Свердловской области было ликвидировано 22 природных пожара на площади 298 га. При этом, на 3,3 тыс. га леса все еще продолжает действовать 23 пожара: 15 из них (932 га) огнеборцы уже успели локализовать.

Как передает департамент информационной политики региона, за прошедшие 24 часа специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств успели ликвидировать пожары:

в Малышевском городском округе на площади 35 га;

в Асбестовском городском округе на площади 25 га;

в Тугулымском городском округе на площади 2 га.

Локализовать и не допустить распространение огня:

в Сосьвинском городском округе на площади 1 тыс. га;

в Сысертском городском округе на площади 36 га;

в городском округе Сухой Лог на площади 20 га;

в Режевском городском округе на площади 12 га;

в городском округе Первоуральск на площади 5 га;

в Горноуральском городском округе на площади 6 га;

в Березовском городском округе на площади 7,5 га.

Борьбу с огнем в уральских лесах ведут около 750 человек и свыше 150 единиц спецтехники, задействована спецавиация.