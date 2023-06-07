За сутки в Свердловской области ликвидировано 22 лесных пожара
За последние сутки в Свердловской области было ликвидировано 22 природных пожара на площади 298 га. При этом, на 3,3 тыс. га леса все еще продолжает действовать 23 пожара: 15 из них (932 га) огнеборцы уже успели локализовать.
Как передает департамент информационной политики региона, за прошедшие 24 часа специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств успели ликвидировать пожары:
- в Малышевском городском округе на площади 35 га;
- в Асбестовском городском округе на площади 25 га;
- в Тугулымском городском округе на площади 2 га.
Локализовать и не допустить распространение огня:
- в Сосьвинском городском округе на площади 1 тыс. га;
- в Сысертском городском округе на площади 36 га;
- в городском округе Сухой Лог на площади 20 га;
- в Режевском городском округе на площади 12 га;
- в городском округе Первоуральск на площади 5 га;
- в Горноуральском городском округе на площади 6 га;
- в Березовском городском округе на площади 7,5 га.
Борьбу с огнем в уральских лесах ведут около 750 человек и свыше 150 единиц спецтехники, задействована спецавиация.