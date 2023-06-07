07 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область В России
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением роллами в Екатеринбурге

На массовое отравление жителей уральской столицы обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Напомним, накануне количество заболевших после употребления роллов службы доставки "Ёбидоёби" в Екатеринбурге увеличилось до 22 человек. По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области у них был выявлен сальмонеллез. Заведение общепита в данный момент закрыто, документы переданы в суд. Рассмотрение дела состоится в эту пятницу, 9 июня.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по факту случившегося организована проверка. Для определения тяжести вреда здоровью пострадавших будут проведены соответствующие экспертные исследования. По итогам проверки может быть поднят вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отравлением жителей Екатеринбурга заинтересовался глава федерального СКР Александр Бастрыкин. Как сообщили в ведомстве, он поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки.

Теги: Бастрыкин, роллы, СК, Екатеринбург


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Ранее 06.06.2023 15:31 Мск Число заболевших после употребления роллов в Екатеринбурге выросло до 22 человек
Ранее 06.06.2023 08:31 Мск "Ебидоеби" на Уктусе временно закрыли из-за заражения 13 человек сальмонеллезом 

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