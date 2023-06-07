Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением роллами в Екатеринбурге

На массовое отравление жителей уральской столицы обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Напомним, накануне количество заболевших после употребления роллов службы доставки "Ёбидоёби" в Екатеринбурге увеличилось до 22 человек. По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области у них был выявлен сальмонеллез. Заведение общепита в данный момент закрыто, документы переданы в суд. Рассмотрение дела состоится в эту пятницу, 9 июня.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по факту случившегося организована проверка. Для определения тяжести вреда здоровью пострадавших будут проведены соответствующие экспертные исследования. По итогам проверки может быть поднят вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отравлением жителей Екатеринбурга заинтересовался глава федерального СКР Александр Бастрыкин. Как сообщили в ведомстве, он поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки.