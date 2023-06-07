СМИ: в России могут возобновить внеплановые проверки производителей пива

Общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" предлагает возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков.

Это связано с массовыми отравлениями контрафактным сидром в ряде регионах. Такое обращение организации и депутатов Госдумы направлены в Генпрокуратуру РФ, кабмин, Росалкогольрегулирование и Минпромторг.

Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов сообщил, что как минимум 71% компаний, производящих пиво и пивную продукцию, осуществляют деятельность с нарушениями обязательных требований.

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в своем письме главе правительства Михаилу Мишустину предлагают принять более жесткие меры в отношении всех производителей. "Политика повышения акцизов на алкогольную продукцию стимулирует производство дешевого контрафактного алкоголя, тогда как государственная монополия на производство и оборот этилового спирта позволит избавить данный рынок от суррогата, а также значительно повысит доходы бюджета", - говорится в письме.

Парламентарии предлагают отменить действие моратория на проверки бизнеса, который не позволяет государству контролировать качество продукции предпринимателей, сообщают "Известия".

Напомним, число пострадавших от отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 90 человек.