07 Июня 2023
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Общество В России
Фото: ugra-tv.ru

Опрос: около 17% россиян не знают о существовании НПФ

Около 31% россиян сообщили, что ни при каких условиях не доверили бы свою пенсию никому, кроме государства.

Как показало исследование сервиса "Выберу.ру", 17% россиян заявили, что ранее не слышали о существовании негосударственных пенсионных фондов (НПФ). 32% верят в устойчивость НПФ, а 24% из них хранят пенсию в таких фондах. 6% участников исследования пока не разобрались, как перевести средства в частный фонд, но планируют сделать это в ближайшее время.

Из опрошенных 22% отметили, что в целом доверяют НПФ, но предпочитают, чтобы их пенсионными накоплениями распоряжалось государство.

Напомним, доходность НПФ по итогам 2022 года не превысила инфляцию.

Теги: соцопрос, пенсия, НПФ


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Ранее 02.12.2022 09:47 Мск Россияне считают приемлемой пенсию в размере 46 тысяч рублей, - Superjob

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