Опрос: около 17% россиян не знают о существовании НПФ

Около 31% россиян сообщили, что ни при каких условиях не доверили бы свою пенсию никому, кроме государства.

Как показало исследование сервиса "Выберу.ру", 17% россиян заявили, что ранее не слышали о существовании негосударственных пенсионных фондов (НПФ). 32% верят в устойчивость НПФ, а 24% из них хранят пенсию в таких фондах. 6% участников исследования пока не разобрались, как перевести средства в частный фонд, но планируют сделать это в ближайшее время.

Из опрошенных 22% отметили, что в целом доверяют НПФ, но предпочитают, чтобы их пенсионными накоплениями распоряжалось государство.

Напомним, доходность НПФ по итогам 2022 года не превысила инфляцию.