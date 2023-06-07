Власти РФ хотят ограничить провоз жидкостей для вейпов 20 миллилитрами

Правительственная комиссия по законотворческой деятельности одобрила подготовленные ко второму чтению поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма... " которые подразумевают ограничение на ввоз в Россию немаркированных жидкостей для вейпов объемом 20 мл. Поправки уже согласованы Минпромторгом и Минэкономразвития. Сам проект об ограничении перемещения никотинсодержащей продукции был рассмотрен Госдумой в первом чтении в конце февраля 2023 года. Как предполагалось, россияне смогут ввозить в страну и использовать, в том числе на территории Евразийского экономического союза до 50 мл немаркированных никотинсодержащих жидкостей.

За незаконную перевозку свыше этого объема предлагалось ввести штрафы от 15 тыс. до 25 тыс. руб. с конфискацией продукции. Однако ко второму чтению Минсельхоз ужесточил требования, снизив разрешенный объем никотинсодержащих жидкостей до 20 мл. Также добавлены ограничения для безникотиновых смесей – до 250 мл на одного совершеннолетнего. Пока дата второго чтения пока не определена.

Уже известно, что участники отрасли против таких поправок, так как стандартный объем флакона больше, сообщают "Ведомости".

Напомним, в Госдуму внесут проект закона об уголовной ответственности за нелегальную торговлю электронными средствами курения. До этого уже был установлен запрет на употребление для несовершеннолетних.