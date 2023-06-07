Власти РФ хотят ограничить провоз жидкостей для вейпов 20 миллилитрами

07 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Общество В России
Фото: rtr.md

Власти РФ хотят ограничить провоз жидкостей для вейпов 20 миллилитрами

Правительственная комиссия по законотворческой деятельности одобрила подготовленные ко второму чтению поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма... " которые подразумевают ограничение на ввоз в Россию немаркированных жидкостей для вейпов объемом 20 мл. Поправки уже согласованы Минпромторгом и Минэкономразвития. Сам проект об ограничении перемещения никотинсодержащей продукции был рассмотрен Госдумой в первом чтении в конце февраля 2023 года. Как предполагалось, россияне смогут ввозить в страну и использовать, в том числе на территории Евразийского экономического союза до 50 мл немаркированных никотинсодержащих жидкостей.

За незаконную перевозку свыше этого объема предлагалось ввести штрафы от 15 тыс. до 25 тыс. руб. с конфискацией продукции. Однако ко второму чтению Минсельхоз ужесточил требования, снизив разрешенный объем никотинсодержащих жидкостей до 20 мл. Также добавлены ограничения для безникотиновых смесей – до 250 мл на одного совершеннолетнего. Пока дата второго чтения пока не определена.

Уже известно, что участники отрасли против таких поправок, так как стандартный объем флакона больше, сообщают "Ведомости".

Напомним, в Госдуму внесут проект закона об уголовной ответственности за нелегальную торговлю электронными средствами курения. До этого уже был установлен запрет на употребление для несовершеннолетних.

Теги: вейпы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети