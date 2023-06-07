В России могут ввести госрегулирование оборота метилового спирта

Министерство промышленности и торговли России разработало проект закона, который предусматривает введение государственного регулирования производства и оборота метилового спирта.

Как сообщила пресс-служба ведомства, предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола. Это должно привести к ограничению перечня участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот. Кроме того, это позволит сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола предприятиями.

Минпромторг отмечает, что в России "участились случаи массового отравления метанолсодержащими жидкостями" под видом алкоголя. Негативное влияние оказывает отсутствие в законах норм о госрегулировании производства и оборота метанола. В министерстве считают, что порядок контроля в этой сфере "должным образом не регламентирован", сообщают "Ведомости".

Напомним, число пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в Рроссии увеличилось до 90 человек. Среди них - четыре ребенка и беременная женщина. Четыре человека находятся в крайне "тяжелом" состоянии. В результате отравления 29 человек скончались.