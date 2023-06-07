В России могут ввести госрегулирование оборота метилового спирта

07 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Политика В России
Фото:Накануне.RU

В России могут ввести госрегулирование оборота метилового спирта

Министерство промышленности и торговли России разработало проект закона, который предусматривает введение государственного регулирования производства и оборота метилового спирта.

Как сообщила пресс-служба ведомства, предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола. Это должно привести к ограничению перечня участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот. Кроме того, это позволит сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола предприятиями.

Минпромторг отмечает, что в России "участились случаи массового отравления метанолсодержащими жидкостями" под видом алкоголя. Негативное влияние оказывает отсутствие в законах норм о госрегулировании производства и оборота метанола. В министерстве считают, что порядок контроля в этой сфере "должным образом не регламентирован", сообщают "Ведомости".

Напомним, число пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в Рроссии увеличилось до 90 человек. Среди них - четыре ребенка и беременная женщина. Четыре человека находятся в крайне "тяжелом" состоянии. В результате отравления 29 человек скончались.

Теги: спирт, алкоголь, Минпромторг


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.06.2023 00:00 Мск Количество пострадавших от суррогатного алкоголя увеличилось до 90
Ранее 06.06.2023 21:22 Мск Еще 29 новых случаев отравления суррогатным сидром выявили в регионах ПФО
Ранее 06.06.2023 14:57 Мск В Екатеринбурге изъяли странный сидр после массового отравления в российских регионах
Ранее 06.06.2023 11:55 Мск МВД: Экспертиза выявила в изъятом сидре в Ульяновской области примеси метанола
Ранее 06.06.2023 11:26 Мск Роспотребнадзор не нашел метанол в пробах сидра в Ульяновской области
Ранее 06.06.2023 10:13 Мск Три девушки госпитализированы с отравлением алкоголем в Пензенской области
Ранее 06.06.2023 09:38 Мск Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18
Ранее 06.06.2023 08:09 Мск Число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 51 человека
Ранее 06.06.2023 01:12 Мск Заведено дело после отравления алкоголем в Нижегородской области
Ранее 05.06.2023 21:35 Мск В Нижегородской области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем
Ранее 05.06.2023 19:05 Мск По делу об отравлении сидром задержан бизнесмен
Ранее 05.06.2023 16:29 Мск Роспотребнадзор изымает из оборота напиток "Мистер Сидр"
Ранее 05.06.2023 16:22 Мск В Ульяновской области количество погибших от отравления сидром достигло 16
Ранее 05.06.2023 14:47 Мск Два случая отравления сидром зафиксированы в Удмуртии
Ранее 05.06.2023 13:07 Мск Губернатор Ульяновской области призвал предпринимателей срочно прекратить продажу сидра
Ранее 05.06.2023 12:15 Мск Предприниматель из Самарской области задержан по делу об отравлении сидром
Ранее 05.06.2023 11:00 Мск Baza: В Самарской области три человека скончались после употребления сидра
Ранее 05.06.2023 09:23 Мск В Ульяновской области шесть человек умерли после употребления сидра

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети