07 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

Продажи автомобилей за год выросли в 2,6 раза

В России объем рынка новых автомобилей по итогам мая немного снизился по сравнению с показателями предыдущего месяца.

Однако если сравнивать результаты с маем 2022 года, который стал самым провальным за прошлый год, продажи машин подскочили в 2,6 раза, сообщает "Автостат". По словам экспертов, рынок постепенно восстанавливается и при этом кардинально меняет свою структуру.

Лидерство на отечественном рынке сохраняет "АвтоВАЗ" с результатом в 22 тыс. машин. При этом продажи сокращаются: в апреле было реализовано 25,3 тыс. новых Lada, а в марте — 24,3 тыс.

Предприятие испытывает определенные сложности с комплектующими. Доля компании на рынке также снижается: если в апреле она составляла 33,4%, то по итогам мая — 30,5%. Из-за того, что в конце мая завод почти на три недели ушел в корпоративный отпуск, результаты за июнь "АвтоВАЗа", скорее всего, будут еще ниже, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, стоимость популярных моделей автомобилей с пробегом из топ-20 после апрельского повышения на 6-9% в мае практически не изменилась.

Теги: автомобили, авторынок


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