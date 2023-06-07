Минфин продаст валюты на $1 млрд, чтобы покрыть дефицит бюджета

Министерство финансов России распорядилось продать нефтеюаней на $918 млн - 74,6 млрд руб.

Это необходимо для покрытия дефицита бюджета. Таким образом, в июне продажи иностранной валюты из резервов вырастут почти вдвое. Ежедневные объемы реализации валюты планируется нарастить до 3,6 млрд руб. Продажи будут осуществляться с 7 июня по 6 июля.

Реальные нефтегазовые доходы упали из-за особенностей учета налога на дополнительный доход. В мае объемы поступлений снизились на 180 млрд руб. по сравнению с апрельскими показателями, сообщают "Известия".