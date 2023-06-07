Роспотребнадзор заявил о тенденции к росту заболеваемости туберкулезом

Роспотребнадзор отметил тенденцию к росту заболеваемости туберкулезом в стране.

Доля регионов, в которых в 2022 году выросло число выявленных случаев, составила 56,5% от их общего числа. В 2021 году показатель составил 31,8%. Впервые выявленного туберкулеза в активных формах стало больше в Белгородской, Воронежской, Костромской, Ростовской и других регионах. Всего увеличение показателя произошло в 44 субъектах.

Всего, по данным ведомства, заболеваемость туберкулезом в прошлом году составила 31,11 случая на 100 тыс. населения, тогда как в 2021 году – 30,71 случая на 100 тыс. населения, сообщают "Ведомости".