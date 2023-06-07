Картаполов: СМС не приравняют к повестке

Рассылка уведомлений о повестках по SMS готовится для удобства россиян.

Как сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, SMS не будут приравнивать к повестке. Если человек не получил сообщение, наказание к нему применять не будут. Парламентарий отметил, что SMS необходимо для того, чтобы граждане "в полной мере владели всей информацией". Он призвал "не бояться".

Отмечается, что текст SMS пока не определен. При этом текст может быть следующим: "Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на "Госуслугах"", сообщает "Коммерсант".

Напомним, Минобороны России предложило внести изменения в положение о призыве россиян по мобилизации. Сообщалось, что граждан, помимо "Госуслуг", могут оповещать через СМС-рассылку.