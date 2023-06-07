Росстат: около половины россиян неготовы к неожиданным тратам

47,2% семей в России сообщили, что не готовы к неожиданным тратам – например, расходам на срочное лечение или незапланированный ремонт.

Таковы результаты комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом в 2022 году. По сравнению с 2020 годом показатель незначительно уменьшился – тогда непредвиденные траты были не по карману 51,1% домохозяйств.

Наблюдение проводится методом опроса и охватывает 60 тыс. семей во всех регионах. Его результаты могут использоваться при разработке мер демографической и социальной политики, измерения их эффективности, следует из методологии.

Почти четверть респондентов не могут себе позволить покупать по две пары удобной и подходящей по сезону обуви для каждого члена семьи, сообщают "Ведомости".