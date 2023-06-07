Количество пострадавших от суррогатного алкоголя увеличилось до 90

Число пострадавших от отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 90 человек.

По данным Минздрава, среди них - четыре ребенка и беременная женщина. Четыре человека находятся в крайне "тяжелом" состоянии.

В результате отравления 29 человек скончались. Люди отравились в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Ранее был задержан самарский предприниматель. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила выявить все партии напитка "Мистер Сидр" и изъять его из оборота.