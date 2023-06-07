12 лет получил житель Нижнего Тагила за "эвтаназию" своему отцу-инвалиду

Свердловский областной суд вынес приговор 34-летнему жителю Нижнего Тагила Виталию Смирнову, убившему своего отца-инвалида. Подсудимый уверяет, что сделал это якобы из сочувствия.

Напомним, трагедия произошла утром 18 октября 2022 года. Будучи пьяным, мужчина решил "избавить своего отца-пенсионера" от мучений. Как подсудимый пояснил позднее, ему было сложно видеть, как 70-летний отец переносит трудности, обусловленные его инвалидностью. Именно по этой причине свердловчанин собственноручно задушил родителя.

"После совершенного особо тяжкого преступления подозреваемый сам позвонил в дежурную часть ОП-17 Нижнего Тагила и рассказал, что натворил собственными руками в отношении отца. Скрываться с места ЧП он не стал и вскоре был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Задержанный работал слесарем на одном из градообразующих предприятий. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к мошенничеству и к разбойному нападению в 2006 году, а также за угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков в 2013-2014 годах", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В ходе судебных разбирательств вина подсудимого была доказана. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет, которые он проведет в исправительной колонии особого режима. Ему также ограничили свободу сроком на 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу.