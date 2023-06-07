12 лет получил житель Нижнего Тагила за "эвтаназию" своему отцу-инвалиду

07 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

12 лет получил житель Нижнего Тагила за "эвтаназию" своему отцу-инвалиду

Свердловский областной суд вынес приговор 34-летнему жителю Нижнего Тагила Виталию Смирнову, убившему своего отца-инвалида. Подсудимый уверяет, что сделал это якобы из сочувствия.

Напомним, трагедия произошла утром 18 октября 2022 года. Будучи пьяным, мужчина решил "избавить своего отца-пенсионера" от мучений. Как подсудимый пояснил позднее, ему было сложно видеть, как 70-летний отец переносит трудности, обусловленные его инвалидностью. Именно по этой причине свердловчанин собственноручно задушил родителя.

"После совершенного особо тяжкого преступления подозреваемый сам позвонил в дежурную часть ОП-17 Нижнего Тагила и рассказал, что натворил собственными руками в отношении отца. Скрываться с места ЧП он не стал и вскоре был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Задержанный работал слесарем на одном из градообразующих предприятий. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к мошенничеству и к разбойному нападению в 2006 году, а также за угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков в 2013-2014 годах", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В ходе судебных разбирательств вина подсудимого была доказана. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет, которые он проведет в исправительной колонии особого режима. Ему также ограничили свободу сроком на 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Нижний Тагил, эвтаназия, убийство, отец-инвалид, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети