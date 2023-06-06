Уровень воды в Новой Каховке незначительно снизился

Уровень воды в Новой Каховке снизился на несколько сантиметров за последние часы, сообщает ТАСС глава администрации города Владимир Леонтьев.

"Совершенно незначительно [снизился уровень]. Где-то сантиметра на полтора-два ниже стал за последние часы", - приводит издание его слова.

Как сообщало Накануне.RU, в результате разрушения Каховской ГЭС уровень воды в Новой Каховке поднялся на 11,5 метров. По данным экстренных служб, подтоплено около 600 домов. Также вода залила здание администрации города по первый этаж, под воду ушла главная улица Новой Каховки – Днепровский проспект. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту "разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий".

Россия инициирует рассмотрение разрушения Каховской ГЭС в Совете Безопасности ООН.

Впрочем, в Евросоюзе уже обвинили в произошедшем Россию.