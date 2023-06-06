Путин поручил принять дополнительные меры по поддержке сельского хозяйства новых территорий
Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей новых российских территорий. Текст поручения опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.
Согласно поручению президента, необходимо предусмотреть выплату компенсаций товаропроизводителям для возмещения ущерба, причиненного, в том числе, в результате ЧС. Меры поддержки призваны обеспечить увеличение объемов производства переработки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции с учетом особенностей ведения соответствующей деятельности в субъектах РФ.
Срок исполнения поручения – до 1 июля 2023 года.