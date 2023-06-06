Путин поручил принять дополнительные меры по поддержке сельского хозяйства новых территорий

Срок исполнения поручения – до 1 июля 2023 года.

Согласно поручению президента, необходимо предусмотреть выплату компенсаций товаропроизводителям для возмещения ущерба, причиненного, в том числе, в результате ЧС. Меры поддержки призваны обеспечить увеличение объемов производства переработки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции с учетом особенностей ведения соответствующей деятельности в субъектах РФ.

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей новых российских территорий. Текст поручения опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU .



