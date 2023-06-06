07 Июня 2023
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Фото: В.Н. Горелых

Еще 29 новых случаев отравления суррогатным сидром выявили в регионах ПФО

Еще 29 новых случаев отравления напитком "Мистер сидр" зафиксировали в Ульяновской, Самарской областях и Удмуртии, сообщает ТАСС со ссылкой на следует данные региональных властей, Роспотребнадзора и правоохранительных органов. За сутки в регионах Приволжского федерального округа в результате отравления умерли не менее 10 человек.

Информация о первых случаях отравления суррогатным сидром стала поступать 5 июня. По последним данным, в ПФО зафиксировали не менее 85 случаев отравления, включая 30 летальных исходов.

Больше всего людей пострадали в Ульяновской области, где власти сообщили о 51 случае отравления, включая 20 летальных исходов. В Самарской области число отравившихся достигло 23 человек, из которых 7 умерли. В Удмуртии 6 июня умер молодой человек, женщина остается в тяжелом состоянии в больнице. В Нижегородской области, по последним данным, четверо пострадавших, два человека умерли. В Пензенской области следственное управление СК России также сообщило о первых отравившихся "спиртосодержащей продукцией" - трех девушках, две из которых несовершеннолетние.

Власти Ульяновской области сообщали, что состояние пяти пациентов удалось стабилизировать, они находятся на долечивании. Так, положительная динамика наблюдается у беременной женщины и 16-летней девушки. При этом в реанимации пока остаются два человека. В других регионах ПФО большинство пациентов находятся в тяжелом и среднетяжелом состояниях.

Фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту отравления, стал учредитель ООО "Анди" (производило "Мистер сидр") Анар Афат оглы Гусейнов. В июле 2022 года он уже получал предупреждение за торговлю сидром без документов, тогда у него изъяли и уничтожили 150 л продукции. 6 июня суд в Ульяновске арестовал его на два месяца, до 4 августа включительно. Во время заседания адвокат предпринимателя заявил о сотрудничестве своего подзащитного со следствием и задержании второго фигуранта, который якобы поставлял спиртосодержащую продукцию для производства напитка. При этом сам Гусейнов отрицал свою вину и не мог ответить на вопрос, как метанол попал в сидр.

Теги: сидр, метанол, ПФО, отравление


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