Россия выразила протест Бельгии в связи с применением бельгийского оружия украинскими диверсионными группировкам

Россия вызвала посла Бельгии в Москве Марка Михильсена в Министерство иностранных дел РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

Послу был заявлен решительный протест в связи с применением бельгийского оружия украинскими диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области 22 мая. В МИД подчеркнули, что Россия неоднократно предупреждала об опасности накачки ВСУ западными вооружениями и техникой, а также их неконтролируемого расползания и попадания в руки террористических формирований.

"Призвали Брюссель не закрывать глаза на множащиеся свидетельства поддержки киевским режимом террористов, целью которых становится мирное население и объекты гражданской инфраструктуры в Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Напомним, 4 июня Минобороны РФ заявило об отражении атаки на Новую Таволжанку. По сообщению МО, диверсанты пытались переправиться через реку в районе Новой Таволжанки, но российские военные и ФСБ нанесли по ним удар, в результате "противник рассеян и отошел". Губернатор Гладков заявлял, что бой с украинской диверсионно-разведывательной группой шел и в самом селе.

По данным газеты The Washington Post, боевики, атаковавшие Белгородскую область на минувшей неделе, использовали транспорт и оружие, поставленные Киеву странами НАТО, в том числе винтовки FN SCAR бельгийского производства.