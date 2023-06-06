Евросоюз обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС

Евросоюз традиционно обвинил Россию в разрушении собственной инфраструктуры.

В заявлении Верховного Представителя ЕС Жозепа Борреля и Члена Европейской Комиссии по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, опубликованном на сайте представительства ЕС в РФ, говорится, что "Европейский Союз самым решительным образом осуждает атаку России против критической гражданской инфраструктуры", передает корреспондент Накануне.RU.

На заявление уже отреагировали в МИД РФ, отметив, что Брюссель выносит приговор "без суда и следствия, очевидно, заранее заготовленный".

"Интересно узнать, на основании чего в ЕС сделали вывод о причастности России к ударам по Каховской ГЭС? Согласно абсурдной логике есовцев, Россия каждый раз наносит ущерб своей же территории: то обстреливает Донецк, то засылает диверсантов в Белгородскую область, а на этот раз решила оставить Крым без воды. В результате разрушения части ГЭС резко сокращается подача воды в Северо-Крымский канал. Это повлечет тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона", - говорится в сообщении.

В МИД России напомнили, что еще в октябре прошлого прошлого года постпред России при ООН Василий Небензя пытался привлечь внимание Генсекретаря и Председателя Совета Безопасности ООН к планам киевского режима по уничтожению плотины Каховской ГЭС в Херсонской области.

Напомним также, что Россию обвиняли и в подрыве "Северного потока". Утечки газа на трех из четырех нитках системы газопроводов "Северный поток" были выявлены 26 сентября 2022 г. По предварительным данным, началу утечек предшествовали подводные взрывы. Утечки зафиксированы в исключительных экономических водах Дании и Швеции. Россию к расследованию не допустили.

В конце марта 2023 г. президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас уже нет смысла обследовать нитки "Северного потока", поскольку "Дания сказала, что там не взрывоопасно". Президент России "полностью согласен с выводами журналиста Херша о причастности спецслужб США к подрыву ниток "Северного потока"".