06 Июня 2023
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Фото: скриншот видео с telegram-канала Юрия Подоляки / t.me/yurasumy

Россия инициирует рассмотрение теракта на Каховской ГЭС в Совете Безопасности ООН

Россия инициирует рассмотрение разрушения Каховской ГЭС в Совете Безопасности ООН., сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства иностранных дел РФ.

Там заявили, что произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения.

Киевский режим не только подвергал массированным обстрелам Каховскую ГЭС, но и преднамеренно довел уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС, говорится в заявлении МИД.

Прорыв плотины на Каховской ГЭС(2023)|Фото: скриншот видео с telegram-канала Юрия Подоляки / t.me/yurasumy

Напомним, в результате разрушения Каховской ГЭС уровень воды в Новой Каховке поднялся на 11,5 метров. По данным экстренных служб, подтоплено около 600 домов. Также вода залила здание администрации города по первый этаж, под воду ушла главная улица Новой Каховки – Днепровский проспект. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту "разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий".

Теги: Каховская ГЭС, МИД РФ, теракт, плотина


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Ранее 06.06.2023 19:59 Мск Евросоюз обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС

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