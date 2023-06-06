Россия инициирует рассмотрение теракта на Каховской ГЭС в Совете Безопасности ООН

Россия инициирует рассмотрение разрушения Каховской ГЭС в Совете Безопасности ООН., сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства иностранных дел РФ.

Там заявили, что произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения.

Киевский режим не только подвергал массированным обстрелам Каховскую ГЭС, но и преднамеренно довел уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС, говорится в заявлении МИД.

Напомним, в результате разрушения Каховской ГЭС уровень воды в Новой Каховке поднялся на 11,5 метров. По данным экстренных служб, подтоплено около 600 домов. Также вода залила здание администрации города по первый этаж, под воду ушла главная улица Новой Каховки – Днепровский проспект. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту "разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий".