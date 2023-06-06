06 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Тот же самый армейский корпус: Пригожин указал на связь между событиями под Кременной и минированием отхода ЧВК «Вагнер»

Боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Стайл» погиб под Кременной из-за трусости полковника ВС РФ Марата Оспанова. Об этом рассказал основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

Накануне.RU обратилось к главе «оркестра» с просьбой прокомментировать подвиг Стайла в Красном Лимане, когда «вагнеровцы» пришли на помощь российским войскам. В ответ Пригожин рассказал, что в событиях, которые произошли с отстоявшим Кременную «музыкантом» и «Небесной тысячей», участвовала 6-я дивизия полковника Оспанова.

«Это, кстати, тот же самый армейский корпус, в котором 72-я бригада, которая пыталась нас минировать, и которая трусливо бежала, проявив высшую форму трусости, с нашего южного фланга. Под Кременной у 6-й дивизии у полковника Оспанова был такой же приступ патологической трусости и подлости», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

По словам основателя ЧВК «Вагнер», вышеназванный полковник ВС РФ получил за эти события «генерала и какие-то там высокие ордена-медали». А «заслужил» он их благодаря хорошим отношениям со своим руководством.

«Рука руку моет — никто не отменял», — заключил Пригожин.

Ранее в Нижнем Новгороде был представлен проект «ЧВК «Вагнер». Второй фронт». В его цели входит информирование россиян о реальной ситуации в России, на Украине и зоне спецоперации.

Теги: позывной стайл евгений пригожин, кременная чвк вагнер, минирование отхода, оркесмтр


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