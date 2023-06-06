Мерзлякова попросила Минобороны увезти всех срочников из Белгородской области после гибели троих солдат

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подтвердила новость о трех срочниках, погибших в Белгородской области. В связи с этим омбудсмен обратилась к Минобороны с просьбой выслать из региона всех срочников, а в первую очередь тех, кто попал под обстрел.

"Все ребята служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге, в конце апреля их отправили в Белгородскую область. Среди погибших Кирилл Максаков- наш земляк из Краснотурьинска. Конечно, Белгородская область - это не территория военных действий, тем не менее, сейчас там гибнет мирное население и вместе с ним пострадали неподготовленные к боевым действиям солдаты срочной службы", - написала Мерзлякова в своих соцсетях.

Сегодня свердловский омбудсмен направила фельдъегерской почтой письмо первому заместителю министра обороны Валерию Герасимову. В нем она попросила перевести военнослужащих срочной службы из Белгородской области. В первую очередь это касается всех попавших под обстрел.

Мерзлякова также подтвердила, что по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева погибшего уральского срочника достойно проведут в последний путь. Эту же информацию ей передал и военный комиссар области Юрий Аксенов.

"Кроме того, губернатор дал поручение министру здравоохранения Свердловской области связаться с белгородской больницей, где находятся раненые из нашего полка, и по возможности перевести их к нам. Все мы надеемся, что это последний трагический случай с ребятами-срочниками и из него будут сделаны выводы", - добавила Мерзлякова.

Напомним, что помимо троих погибших (ранее сообщалось, что все трое являются жителями Среднего Урала), под обстрелом также пострадали семь срочников. Все они были госпитализированы, двое в тяжелом состоянии.