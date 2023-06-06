06 Июня 2023
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Политика ДНР и ЛНР Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин поручил оказать срочную помощь жителям Кременной, пострадавшим от обстрела ВСУ

Вчера ВСУ ударили американскими ракетами Himars по самому центру Кременной. Одна из ракет попала прямо в многоквартирный дом. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

33 человека были спасены. Однако, предположительно, под завалами ещё остаются люди.

"Наши аварийные бригады сегодня работают на месте и делают всё возможное для их спасения", - сообщил Игорь Бабушкин.

Он также отметил, что по его поручению в подшефный Кременской район направился астраханский министр здравоохранения Александр Буркин. Губернатор поставил задачу по организации регулярной медицинской помощи и проведению диспансеризации населения.

Напомним, Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом Луганской Народной Республики в августе прошлого года. Подписи в документе поставили Игорь Бабушкин и Юлия Назаренко.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

"Несмотря ни на что, победа будет за нами. Мы сделаем всё, чтобы в дома жителей Кременского района скорее пришли мир и спокойствие", - заверил губернатор Астраханской области.

кременная, удар Himars(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Теги: игорь бабушкин, кременная, всу, Himars


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