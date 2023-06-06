Игорь Бабушкин поручил оказать срочную помощь жителям Кременной, пострадавшим от обстрела ВСУ

Вчера ВСУ ударили американскими ракетами Himars по самому центру Кременной. Одна из ракет попала прямо в многоквартирный дом. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

33 человека были спасены. Однако, предположительно, под завалами ещё остаются люди.

"Наши аварийные бригады сегодня работают на месте и делают всё возможное для их спасения", - сообщил Игорь Бабушкин.

Он также отметил, что по его поручению в подшефный Кременской район направился астраханский министр здравоохранения Александр Буркин. Губернатор поставил задачу по организации регулярной медицинской помощи и проведению диспансеризации населения.

Напомним, Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом Луганской Народной Республики в августе прошлого года. Подписи в документе поставили Игорь Бабушкин и Юлия Назаренко.

"Несмотря ни на что, победа будет за нами. Мы сделаем всё, чтобы в дома жителей Кременского района скорее пришли мир и спокойствие", - заверил губернатор Астраханской области.