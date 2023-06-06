Зеленский призвал спецпосланника Папы Римского устроить дипломатическую изоляцию России

Спецпосланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи прибыл сегодня в Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя раньше сообщалось, что у Святого престола есть некий собственный мирный план, судя по высказыванию Зеленского после встречи – обсуждалась так называемая "украинская формула мира".

"Только объединение усилий, дипломатическая изоляция и давление на Россию могут повлиять на агрессора и принести справедливый мир на украинскую землю. Призываю Святой Престол внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана. Украина приветствует готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру, но поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским", - заявил Зеленский.

Ранее в Кремле сообщили, что у Владимира Путина пока не запланировано встреч с Дзуппи.