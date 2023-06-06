МЧС направляет в Херсонскую область аэромобильную группировку спасателей

Глава МЧС Александр Куренков направил в Херсонскуюобласть аэромобильную группировку крымского главка. В ее составе спецтехника и плавсредства.

"В готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Ростовской области, Донского и Тульского спасательных центров, Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении ведомства.

В зоне подтопления уже работают три оперативные группы МЧС, сообщили в ведомстве.