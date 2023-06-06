06 Июня 2023
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Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.ru

Росавиация сообщила, почему самолет "Победы" увяз в сугробе в Перми

Росавиация окончила расследование ситуации, в которую попал в январе этого года самолет "Победы". 8 января борт при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перми. Комиссия установила, что Boeing 737-800 (RA-73294), на котором командир воздушного суда (КВС) принял "необоснованное" решение выполнить рейс из Перми в Москву, имел не устраненную неисправность управления разворотом передней опоры шасси (ПОШ).

Информация об итогах проверки появилась в telegram-канале "Авиаторщина". По ее данным, 7 января борт прилетел из Махачкалы в московский "Шереметьево". Экипаж того рейса сделал отметку в бортовом журнале о затяжеленном управлении поворотом ПОШ. Осмотр показал замерзшее загрязнение муфты механизма управления ПОШ. После выполнения прогрева и очистки муфты самолет допустили к работе.

Следующий экипаж перед оборотным рейсом Москва – Пермь – Москва, имел информацию о замечании по управлению ПОШ и выполненных работах по его устранению, утверждает канал. После посадки в пермском аэропорту пилоты по телефону проинформировали инженерно-технический персонал авиакомпании о том, что "носовая стойка плохо поворачивается, замерзла, наверное, ... прям очень плохо, прям с усилием надо поворачивать тиллером (это рычаг управления ПОШ)". Тем не менее, работы по поиску и устранению причины неисправности управления разворотом ПОШ в аэропорту Перми не провели, и КВС принял решение на выполнение обратного рейса.

После разворота в уширении ВПП на 180 градусов экипаж приступил к взлету. В процессе синхронного выхода двигателей на взлетный режим у самолета появилась тенденция уклонения влево, несмотря на полное отклонение педали руля направления вправо, пишет "Авиаторщина". Тогда КВС принял решение прервать взлет, отключив автомат тяги с одновременным уменьшением режима двигателей до режима малого газа и применив реверс. Самолет на скорости 57 км/ч выкатился за пределы рабочей части ВПП.

Причиной уклонения самолета влево явилось отличное от нейтрального положение ПОШ. В процессе поиска причины неисправности было установлено, что дефект проявляется в условиях низкой температуры наружного воздуха (в Перми было в тот день -35°С). При подаче горячего воздуха на клапанный коллектор нормальное управление разворотом ПОШ восстанавливается. Этот серьезный инцидент в Росавиации расценивают как "полет на заведомо неисправном воздушном судне в угоду регулярности полетов".

В пресс-службе Росавиации в ответ на просьбу Накануне.RU подтвердить или опровергнуть озвученную информацию сообщили, что итоги проверки не являются предметом для обсуждения в СМИ, воздержавшись от более подробных комментариев.

Теги: "Победа", Пермь, самолет


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