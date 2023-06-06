Шойгу: ВСУ предприняли давно обещанное наступление на разных участках фронта

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил подробности о начавшемся контрнаступлении ВСУ.

По его словам, в течение трех суток украинский режим предпринял "давно обещанное" наступление на разных участках фронта.

4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предпринял попытку наступления на пяти направлениях. Ни на одном из них противник успеха не добился, отметил глава Минобороны. Украинские военные понесли значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей.

По данным Шойгу, 5 июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад, противник был остановлен, понес еще более ощутимые потери.

Потери ВСУ составили более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 Leopard и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной, отметил министр.

Шойгу заявил, что Украина не добилась своих целей в ходе попыток наступления, понесла "значительные и несопоставимые потери".