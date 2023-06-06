06 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Суд в Челябинске отменил приговор по делу о взрыве в ковидной больнице

Челябинский областной суд отменил приговор в отношении заместителя главного врача ГКБ № 2 Виктора Вяткина, осужденного к штрафу в 400 тыс. рублей по обвинению в халатности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, дело возвращено прокурору для устранения препятствий в его рассмотрении судом.

Напомним, утром 31 октября 2020 года произошло возгорание и взрыв кислородной станции в ГКБ №2, где располагалась ковидная база. В результате инцидента никто не пострадал. Пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения здравоохранения. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Причиной пожара и последующего взрыва кислородного оборудования послужило возгорание горючих материалов во внутреннем помещении от теплового проявления электрического тока, возникшего вследствие аварийного режима работы электросети и нештатного электрооборудования, применявшегося для подогрева газификаторов с целью увеличения их производительности.

Вяткина приговорили к штрафу в 400 тыс. рублей и запретили на 2 года занимать должности, связанные с осуществлением функций организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Обжалуя приговор, сторона защиты просила оправдать Вяткина либо освободить от уголовной ответственности ввиду совершения преступления в силу крайней необходимости. прокурор также просил отменить приговор по причине чрезмерной мягкости наказания.

Теги: больница, взрыв, хлопок, коронавирус, уголовное дело,


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