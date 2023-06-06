06 Июня 2023
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Армия и ВПК Свердловская область Белгородская область
Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

Трое свердловских срочников погибли в Белгородской области, семеро ранены

Трое свердловских солдат-срочников из 43-й железнодорожной бригады и 228-го полка погибли во время обстрела в Белгородской области, сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

Согласно сообщению, еще семь человек получили ранения - двое из них находятся в тяжелом состоянии. Солдаты попали под огонь недалеко от зоны боевых действий, где восстанавливали разрушенный мост.

Глава региона Евгений Куйвашев якобы уже распорядился оказывать любую помощь семьям погибших, в том числе и в организации похорон. Что касается раненых - они будут отправлены домой. Каждая ситуация будет решаться индивидуально в зависимости от тяжести ранения.

Накануне.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области для подтверждения информации, однако на момент публикации ответа так и не последовало.

Напомним, ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова уже направила обращение в Генштаб ВС РФ с просьбой вернуть всех уральских срочников с территорий Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областей.

Теги: срочник, Белгородская область, смерть


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